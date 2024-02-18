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Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Президент США призвал Конгресс срочно помочь Украине
18 февраля 2024, 04:11
РИА Новости / Стрингер

РИА Новости / Стрингер

Президент США Джо Байден из-за ситуации в Авдеевке призвал конгрессменов в срочном порядке принять законопроект о новой военной помощи Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

По словам американского президента, "украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как им пришлось уменьшить использование боеприпасов из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса".

Накануне российские войска полностью захватили город Авдеевка в ДНР. В Минобороны России сообщили, что лишь некоторые отдельные группировки украинских боевиков сумели быстро покинуть Авдеевку, оставив при этом свое вооружение и военную технику.

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Нетаньяху уйдет в отставку после выборов
Партия Нетаньяху сообщила об отставке политика после выборов
18 февраля 2024, 05:31

Фото: Istock

Часть израильтян высказалась за организацию досрочных выборов и против нынешнего правительства. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на голосовании, назначенном на 2026 год. Несмотря на это, источники YNet в его партии заявляются, что он не останется премьер-министром.

Следующие парламентские выборы в Израиле состоятся в октябре 2026 года. Премьер-министр Нетаньяху объявил об этом на пресс-конференции в ответ на растущий общественный запрос на досрочные выборы.

По словам политика, сейчас «не время для политики», и последнее, в чем нуждается израильский народ, – это выборы. В противном случае голосование за обновление состава Кнессета (парламента) вызовет раскол страны.

В то же время источники из правящей партии «Ликуд» заявили: премьер-министр Нетаньяху не понимает реалий.

«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», – цитирует собеседника агентство.

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#израиль
#выборы
#политика
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Маск согласился с тем, что в США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине
Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации на Украине
18 февраля 2024, 04:57

РИА Новости / Николай Лазаренко

Предприниматель Илон Маск согласился, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине.
Бизнесмен Дэвид Сакс в X написал, что "конфликт на Украине основан на лжи - лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится". В частности, официально заявляется, что Украина выигрывает войну, конфликт делает НАТО сильнее, при этом никакой возможности заключить мир нет. В то время как на самом деле, Украина проигрывает, конфликт делает НАТО слабее, а многочисленные возможности урегулировать ситуацию через переговоры были отвергнуты, считает Сакс.

"Точно" - ответил Маск в комментарии под публикацией.

Ранее Маск высказывал мнение, что выделение очередной помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине.

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#мир
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#маск
#переговоры
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Премьер Албании призвал республиканцев и демократов не ссориться
Премьер Албании призвал республиканцев и демократов США объединиться
18 февраля 2024, 04:41

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Республиканцам и демократам в Соединенных Штатах надо объединиться для благополучия американцев и не ссориться между собой, как это делают балканские политики, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.
Он отметил, что обычно балканские страны слышат от США такие советы.

«Это они обычно говорят нам, а теперь сами выглядят как мы», — констатировал Рама.

По его словам, сейчас происходит «балканизация политики везде, даже в США».

Рама сделал данные заявления на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на слова американского сенатора от Демократической партии Джинн Шейхин. Она раскритиковала политику республиканца и предыдущего главы государства Дональда Трампа. Рама же заметил, что при Трампе Североатлантический альянс стал сильнее.


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Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ"
Трамп назвал Байдена президентом "с самым низким IQ" за всю историю США
18 февраля 2024, 03:43

РИА Новости / Стрингер

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден — президент с самым низким показателем IQ за всю историю страны, передает ТАСС.
"Я готов поспорить, что среди всех президентов – а у нас их было много – Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время", – сказал Трамп.

По его мнению, Байден некомпетентен для своей должности, учитывая, что он "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений".

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Талибы отказались от участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану
«Талибан» не примет участия в запланированной генсеком ООН встрече в Катаре
18 февраля 2024, 03:15

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел движения «Талибан» заявило, что не будет присутствовать на встрече, запланированной на воскресенье в столице Катара Дохе под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Согласно заявлению, участие Исламского Эмирата (правительства) в конференции воспринимается как пагубное из-за отсутствия прогресса в этой области. В документе подчеркиваются усилия афганского правительства по укреплению политической, административной, экономической, социальной сферы и основ безопасности за последние два с половиной года.

Талибы считают, что в их отношениях со странами региона достигнут хороший прогресс. Ранее независимые эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями из Афганистана об арестах женщин за якобы нарушение правил ношения одежды, введенных талибами. Эксперты подчеркнули важность соблюдения Кабулом своих международных обязательств в области прав человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

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#оон
#политика
#права
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Глава МИД Британии в ближайшие дни посетит Фолклендские острова
Британский министр также планирует посетить Бразилию
18 февраля 2024, 03:12

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен в ближайшие дни посетить Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.
Министр отметил, что пока Фолклендские острова хотят оставаться «частью британской семьи», вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению.

После данного визита Кэмерон отправится в турне по странам Америки. В частности, в Бразилию, Парагвай и США.

Фолклендские острова уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.

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Экс-глава немецкой разведки основал правую партию «Союз ценностей»
Ханс-Георг Маасен основал партию «Союз ценностей»
18 февраля 2024, 02:14

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Бывший руководитель немецкой разведки Ханс-Георг Маасен основал правую партию «Союз ценностей», сообщает Reuters.
«Союз ценностей» будет поддерживать партию «Альтернатива для Германии». Маасен же известен своими радикальными высказываниями по поводу мигрантов.

Это уже третья партия, основанная в Германии в 2024 году, что затрудняет прогнозы на выборах, отмечает агентство.

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#шпион
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Орбан пообещал одобрить заявку Швеции в НАТО после массовых протестов
Премьер Венгрии пообещал ратифицировать заявку Швеции в НАТО
18 февраля 2024, 01:11

Sputnik/Viktor Tolochko

Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая стартует 26 февраля, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Financial Times.
По данным издания, Орбан решился на данный шаг, чтобы подавить протесты против своей политики.

16 февраля десятки тысяч протестующих вышли на улицы Будапешта из-за спорного помилования осужденного, признанного виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. После этого ряд союзников Орбана ушли в отставку.

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#парламент
#нато
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Глава ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода Москвой ограничений
Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 13-го пакета антироссийских санкций
18 февраля 2024, 01:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций со стороны ЕС призван противостоять обходу Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. Это было озвучено во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, ЕС следит, с помощью каких стран Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими странами проводятся жесткие переговоры и принимаются санкции против их компаний. «Именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», – резюмировала она.

Ранее МИД Венгрии назвал попытки ЕС ввести 13-й пакет ограничений против России легкомысленными, а санкционную политику – провальной.

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