Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

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Президент США Джо Байден из-за ситуации в Авдеевке призвал конгрессменов в срочном порядке принять законопроект о новой военной помощи Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.
Накануне российские войска полностью захватили город Авдеевка в ДНР. В Минобороны России сообщили, что лишь некоторые отдельные группировки украинских боевиков сумели быстро покинуть Авдеевку, оставив при этом свое вооружение и военную технику.
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Ювелина Бернст