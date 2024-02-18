Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с Джо Байденом

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Известный телеведущий, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв планирует взять интервью у американского президента Джозефа Байдена. Он уже направил соответствующий запрос в администрацию Белого дома.
В письме, которое было направлено в адрес администрации Вашингтона, журналист подчеркнул, что, на его взгляд, в настоящее время России и США не хватает возможностей слушать и слышать друг друга. Он отметил, что российский президент подал отличный пример, согласившись на интервью, которое ориентировано большей частью на западного зрителя и слушателя. Киселёв считает, что достойным и самым эффектным вариантом для Белого дома стало бы зеркальное интервью Байдена российскому журналисту. Остаётся ждать ответа из-за океана, подытожил Киселёв.
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Александр Бойцов