Интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X посмотрели уже более 200 млн раз

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Число просмотров поста журналиста и телеведущего Такера Карлсона с интервью российского президента Владимира Путина в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России) за минувшие четыре дня превысило 200 млн. Об этом сообщает РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров.
По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.
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