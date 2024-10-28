Беспрецедентное санкционное давление не смогло обрушить экономику России, как это произошло с Кубой и Венесуэлой. Президент Путин фактически одержал победу над Западом, сплотив вокруг себя сторонников новой финансовой системы и справедливого многополярного миропорядка.