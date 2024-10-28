До конца года два российских губернатора могут уйти в отставку

Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)
До конца 2024 года с поста губернатора может уйти возглавляющий Республику Коми Владимир Уйба. Такая же судьба может ожидать губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Об этом со ссылкой на два источника пишут «Ведомости». Уточняется, что окончательное решение по этому поводу примет президент РФ Владимир Путин.
По сведениям издания, в ситуации с Голубевым его уход может быть связан с тем, что он уже очень долго работает на посту губернатора — с 2010 года. Он был назначен на должность ещё президентом Дмитрием Медведевым, когда не существовало прямых губернаторских выборов.
С Владимиром Уйбой ситуация иная. По словам собеседника издания, им недовольны в администрации президента, в том числе из-за того, что он нередко становился участником конфликтных ситуаций в регионе. Кроме того, он испортил отношения с местными элитами, а в региональном правительстве наблюдается высокая текучка кадров.
Срок губернаторских полномочий для Уйбы истекает в 2025 году, но, возможно, ему придётся уйти со своего поста раньше, считают собеседники издания.
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По сведениям издания, в ситуации с Голубевым его уход может быть связан с тем, что он уже очень долго работает на посту губернатора — с 2010 года. Он был назначен на должность ещё президентом Дмитрием Медведевым, когда не существовало прямых губернаторских выборов.
С Владимиром Уйбой ситуация иная. По словам собеседника издания, им недовольны в администрации президента, в том числе из-за того, что он нередко становился участником конфликтных ситуаций в регионе. Кроме того, он испортил отношения с местными элитами, а в региональном правительстве наблюдается высокая текучка кадров.
Срок губернаторских полномочий для Уйбы истекает в 2025 году, но, возможно, ему придётся уйти со своего поста раньше, считают собеседники издания.
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Александр Бойцов