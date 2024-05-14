Названа новая должность экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также помощником главы государства стал снятый с должности губернатора Тульской области Алексей Дюмин.
Подчеркнём, что Патрушев занимал пост секретаря Совбеза с 2008 года. Он дольше всех занимал эту должность. 12 мая появилась новость, что его сняли с поста.
Кроме того, ранее сообщалось, что Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост зампреда правительства России. Он является старшим сыном нового помощника президента Николая Патрушева.
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Подчеркнём, что Патрушев занимал пост секретаря Совбеза с 2008 года. Он дольше всех занимал эту должность. 12 мая появилась новость, что его сняли с поста.
Кроме того, ранее сообщалось, что Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост зампреда правительства России. Он является старшим сыном нового помощника президента Николая Патрушева.
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Анастасия Чинкова