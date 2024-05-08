Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова

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7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Следующим шагом, согласно Конституции, стала отставка правительства. О том, будут ли новые назначения, и кто может потерять свои высокие посты, расскажет редакция «Радио 1».
Отставка правительства РФ: что означает
В соответствии с Конституцией РФ, после инаугурации президента правительство должно уйти в отставку. Это означает, что в мае свои полномочия должны сложить следующие высокопоставленные лица страны: Михаил Мишустин, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Главы федеральных министерств, таких как Минэкономразвития, МВД, МЧС, Минобороны, Минфина и других, также покинут свои должности. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.
Торжественная церемония инаугурации главы государства Владимира Путина проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая. После ее завершения со стороны Кремлевской набережной произвели артиллерийский салют из 30 залпов.
Когда будет назначение министров
Главы министерства иностранных дел и кандидатуры министров силового блока могут быть вынесены президентом на рассмотрение до 15 мая. Таким предположением поделилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«До 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и будут рассмотрены в соответствии с конституцией», — сообщила Матвиенко в эфире «Первого канала».
Спикер Совфеда также дала положительную оценку работе текущего состава кабмина и добавила, что основной костяк правительства останется прежним и будет продолжать стабильную работу.
Что станет с Минобороны РФ
О возможных перестановках в аппарате Минобороны РФ заговорили после ареста замминистра ведомства Тимура Иванова, подозреваемого во взятке в особо крупном размере. Однако политологи сошлись во мнениях, что серьезных перестановок в Минобороны не будет, так как именно нынешний состав министров создал армию, которая отразила наступление войск Украины в 2023-м году, а в 2024-м уже сама осуществляет наступление.
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
Каким будет новый состав правительства РФ
В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» политолог Вадим Сипров заявил, что Михаил Мишустин, проводящий успешную работу на своем посту, может сохранить должность. Также эксперт предположил, что изменения не коснутся руководителей Совбеза, силового и внешнеполитического блоков.
При этом Сипров добавил, что достоверная информацию о новом составе правительства есть только у одного человека – Владимира Путина.
Что в США говорят о новом составе кабмина РФ
Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что президент России Владимир Путин зачастую опирается на гвардию доверенных людей, которые на протяжении длительного времени демонстрируют успешную работу на своих постах.
Одновременно с этим, российский лидер использует лояльных технократов, таких как премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, чтобы удержать экономику страны в это трудное время на плаву. Такой подход затрудняет возможность сделать предположение о том, будут ли существенные изменения в аппарате кабмина.
Кто может потерять должности в правительстве
По мнению экспертов канала «Преемник», на прежней должности с высокой долей вероятности останется премьер-министр Михаил Мишустин. Также сохранят свои позиции и члены его команды: вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, а также руководитель ФНС Даниил Егоров.
Вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук также войдут в новый состав кабмина.
Уход из правительства аналитики предрекают вице-премьеру Виктории Абрамченко, которую сменит Дмитрий Патрушев, сохранив при этом свою нынешнюю должность.
Татьяна Голикова, предполагается, также может быть назначена на другой пост. С высокой долей вероятности, по данным авторов канала, посты могут потерять министры культуры и спорта — Ольга Любимова и Олег Матыцин. Пророчат уход с должности также министру МВД Владимиру Колокольцеву.
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