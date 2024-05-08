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Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова

Правительство России ушло в отставку: причины, что это значит
08 мая 2024, 12:44
Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Следующим шагом, согласно Конституции, стала отставка правительства. О том, будут ли новые назначения, и кто может потерять свои высокие посты, расскажет редакция «Радио 1».


Отставка правительства РФ: что означает


В соответствии с Конституцией РФ, после инаугурации президента правительство должно уйти в отставку. Это означает, что в мае свои полномочия должны сложить следующие высокопоставленные лица страны: Михаил Мишустин, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Главы федеральных министерств, таких как Минэкономразвития, МВД, МЧС, Минобороны, Минфина и других, также покинут свои должности. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.



Торжественная церемония инаугурации главы государства Владимира Путина проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая. После ее завершения со стороны Кремлевской набережной произвели артиллерийский салют из 30 залпов.


Когда будет назначение министров


Главы министерства иностранных дел и кандидатуры министров силового блока могут быть вынесены президентом на рассмотрение до 15 мая. Таким предположением поделилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«До 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и будут рассмотрены в соответствии с конституцией», — сообщила Матвиенко в эфире «Первого канала».

Спикер Совфеда также дала положительную оценку работе текущего состава кабмина и добавила, что основной костяк правительства останется прежним и будет продолжать стабильную работу.

Что станет с Минобороны РФ


О возможных перестановках в аппарате Минобороны РФ заговорили после ареста замминистра ведомства Тимура Иванова, подозреваемого во взятке в особо крупном размере. Однако политологи сошлись во мнениях, что серьезных перестановок в Минобороны не будет, так как именно нынешний состав министров создал армию, которая отразила наступление войск Украины в 2023-м году, а в 2024-м уже сама осуществляет наступление.
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства
Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства


Каким будет новый состав правительства РФ


В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» политолог Вадим Сипров заявил, что Михаил Мишустин, проводящий успешную работу на своем посту, может сохранить должность. Также эксперт предположил, что изменения не коснутся руководителей Совбеза, силового и внешнеполитического блоков.
При этом Сипров добавил, что достоверная информацию о новом составе правительства есть только у одного человека – Владимира Путина.


Что в США говорят о новом составе кабмина РФ


Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что президент России Владимир Путин зачастую опирается на гвардию доверенных людей, которые на протяжении длительного времени демонстрируют успешную работу на своих постах.

Одновременно с этим, российский лидер использует лояльных технократов, таких как премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, чтобы удержать экономику страны в это трудное время на плаву. Такой подход затрудняет возможность сделать предположение о том, будут ли существенные изменения в аппарате кабмина.


Кто может потерять должности в правительстве


По мнению экспертов канала «Преемник», на прежней должности с высокой долей вероятности останется премьер-министр Михаил Мишустин. Также сохранят свои позиции и члены его команды: вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, а также руководитель ФНС Даниил Егоров.
Вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук также войдут в новый состав кабмина.

Уход из правительства аналитики предрекают вице-премьеру Виктории Абрамченко, которую сменит Дмитрий Патрушев, сохранив при этом свою нынешнюю должность.

Татьяна Голикова, предполагается, также может быть назначена на другой пост. С высокой долей вероятности, по данным авторов канала, посты могут потерять министры культуры и спорта — Ольга Любимова и Олег Матыцин. Пророчат уход с должности также министру МВД Владимиру Колокольцеву.

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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
08 мая 2024, 11:55

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву в рамках рабочего визита, сообщает агентство БелТА.
Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где представит позицию своей страны по ключевым вопросам повестки дня.

В первой половине 9 мая Лукашенко, вместе с другими приглашенными лидерами, будет присутствовать на Красной площади во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В этот же день белорусский лидер вернется в Минск.

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EUobserver: Государства ЕС согласуют 14-й пакет антироссийских санкций до июля
08 мая 2024, 11:52

Фото: istockphoto/designer491

Государства Евросоюза готовы согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля 2024 года. Новый пакет не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах ЕС.
Об этом пишет новостной портал EUobserver со ссылкой на проект документа. По предварительным данным, в новом санкционном пакете также нет запрета на импортные поставки российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия. Зато чёрный список Евросоюза пополнится ещё 52-мя российскими и зарубежными компаниями, подозревающимися в торговле запрещённой продукцией, в частности, компонентами БПЛА.

Кроме того, в 14-й пакет санкций включён запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ финансирования из России. Также портам Евросоюза запрещается запрещается обслуживать поставки российского СПГ за пределы Европы.

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«Российского дезертира» задержали в Польше
08 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/Аke Ngiamsanguan

В Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали «дезертира» из РФ.
Как уточнил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM, этим утром дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей «по гражданке».

Как сообщает Пограничная стража Польши, которая «подтверждает задержание дезертира» якобы из России, это 41-летний мужчина, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. В отношении него ведутся необходимые действия.

По данным радиостанции, у мужчины при задержании якобы нашли российские документы и контракт с вооруженными силами Российской Федерации.

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#польша
#белоруссия
#россия
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Литовский премьер Шимоните заявила об отправке солдат на Украину для «учебной миссии»
FT: Парламент Литвы одобрил отправку войск на Украину «в учебных целях»
08 мая 2024, 11:10

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Литва готова направить на Украину контингент своих военных для выполнения некоей «учебной миссии». По сообщению премьер-министра страны Ингриды Шимоните, правительство уже получило одобрение парламента.
Об этом сообщает со ссылкой на главу литовского Кабмина издание The Financial Times. Шимоните, впрочем, уточнила, что запрос на отправку такой миссии со стороны Киева пока не поступал. Она также справедливо опасается, что Россия воспримет такой шаг как провокацию.

«Если мы примем в расчет реакцию России, то мы не можем отправить ничего», — сказала премьер-министр Литвы.

Кроме того, по её словам, Вильнюс не будет депортировать на родину граждан Украины призывного возраста, так как это нарушает права и свободы человека. Однако Литва может отказать в праве на проживание тем, кто уклоняется от мобилизации, если киевские власти докажут это.

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#украина
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Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Генерал Холт: США грозят теракты из-за неконтролируемой миграции
08 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший бригадный генерал ВВС США Блейн Холт предупредил о возможных террористических актах в США из-за неконтролируемой миграции и бездействия Вашингтона, пишет Newsmax.
Он считает, что происходящее на университетских кампусах — лишь малая часть проблемы. Холт связывает угрозу терроризма с недостаточным контролем за иммиграцией, из-за которой иностранные конфликты могут проникнуть на территорию США.

Недавно Илон Маск также назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для страны, отметив, что процесс незаконного пересечения границы слишком прост. В то же время, протесты на кампусах престижных американских университетов оживились из-за израильской операции в секторе Газа и нового пакета помощи США Израилю.

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Польша подняла в небо авиацию из-за России
ВС Польши утверждают, что подняли авиацию на юго-востоке из-за активности России
08 мая 2024, 10:08

Фото: istockphoto/macky_ch

ВС Польши подняли в небо авиацию под предлогом «интенсивных» действий РФ. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х.
Отмечается, что в ночь на 8 мая была зафиксирована интенсивная деятельность дальней авиации России. Она связанна с ракетными ударами по объектам на Украине. Командование ВС сообщило, что в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования на события в соседних с Европейским союзом регионах без участия США. По его словам, создание такой бригады позволит Евросоюз не просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#польша
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В Тбилиси готовятся беспорядки с участием украинцев
Спецслужбы Грузии: добровольцев с Украины готовят к беспорядкам в Тбилиси
08 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси готовятся митинги против законопроекта об иноагентах, в которых примут участие украинцы и грузинские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, пишет ТАСС.
Цель митингов, по информации агентства, состоит в том, чтобы захватить власть насильственным путем. Те лица, кто намерен принять участие в протестах, получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты.

Будущих участников митингов тренируют иностранные инструкторы. Провокаторам рассказывают, как противостоять правоохранителям и создать хаос в стране.

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#деньги
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#грузия
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CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину
CDS: НАТО на саммите может объявить об отказе от ввода войск на Украину
08 мая 2024, 08:19

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На июльском саммите может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в военный конфликт на Украине, в частности, от ввода контингента войск альянса.
Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. По данным издания, это решение Североатлантический альянс планирует принять и обнародовать на саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Никаких сапог на земле. Североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину», — пишут авторы публикации.

Обозреватели издания также сообщают, что во время встречи в Вашингтоне председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Таким образом, западные лидеры готовятся к смене курса, хотя стратегия вряд ли изменится, заключают авторы статьи.

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#украина
#саммит
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В Белом доме прокомментировали данные о попытке покушения на Зеленского
Белый дом: США обеспокоены сообщениями о попытке покушения на Зеленского
08 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон обеспокоен информацией о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистами.
Она отметила, что США рады тому, что попытка убийства была сорвана.
«Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила Жан-Пьер.

Напомним, о несостоявшейся попытке покушения на главу Украины прежде сообщила СБУ. В ведомстве рассказали, что им удалось задержать двух военнослужащих, которые предоставляли секретную информацию России. Кроме того, задержанные якобы занимались поисками приближенных к Зеленскому военных, чтобы те могли осуществить похищение главы государства, а в дальнейшем его убийство.

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