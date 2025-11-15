«Мерзкий человек»: Дональд Трамп обвинил мэра Лондона в росте преступности
Трамп заявил, что полиция боится заходить в некоторые районы британской столицы
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что его управление привело к значительному росту преступности в городе.
В интервью каналу GB News американский лидер подчеркнул, что нынешний уровень безопасности в столице Великобритании далёк от того, что виделись его матери.
«Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже», — заявил Трамп.Президент охарактеризовал работу Хана, который возглавляет Лондон с 2016 года, как «катастрофу для города». Он также отметил, что в Лондоне существуют районы, куда полиция предпочитает не заходить, сравнив ситуацию с Парижем.
«В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться. Хан — мерзкий человек, который потворствует преступности», — добавил глава Белого дома.Выступление Трампа вновь обострило международное внимание к безопасности в крупных европейских городах и вновь привлекло внимание к конфликту между американским лидером и лондонским мэром.