«Мерзкий человек»: Дональд Трамп обвинил мэра Лондона в росте преступности

15 ноября 2025, 21:05

Трамп заявил, что полиция боится заходить в некоторые районы британской столицы

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что его управление привело к значительному росту преступности в городе.





В интервью каналу GB News американский лидер подчеркнул, что нынешний уровень безопасности в столице Великобритании далёк от того, что виделись его матери.





«Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже», — заявил Трамп.

«В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться. Хан — мерзкий человек, который потворствует преступности», — добавил глава Белого дома.