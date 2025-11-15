«Хоррор-квест»: экс-жена Паши Техника рассказала о ночном визите в инфекционное отделение
Блогер и бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая поделилась в своём блоге подробностями экстренной поездки в Люберецкую инфекционную больницу.
По её словам, ночной визит в приёмный покой оказался настоящим «хоррор-квестом» — состояние учреждения напугало её не меньше, чем возможный диагноз.
Карицкая рассказала, что её доставили в больницу в срочном порядке, однако госпитализация не последовала — врачи сочли состояние удовлетворительным и разрешили лечиться дома.
По словам блогера, ей сделали укол, после которого стало легче, и отправили домой, не предложив рентген-обследования.
Сейчас Ева находится дома, планирует пройти обследование и надеется выяснить, есть ли у неё пневмония. Она добавила, что пока что чувствует себя плохо, но верит в скорое восстановление.
