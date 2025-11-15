«Хоррор-квест»: экс-жена Паши Техника рассказала о ночном визите в инфекционное отделение

15 ноября 2025, 18:28

Ева Карицкая пожаловалась на условия в больнице после экстренной госпитализации

Ева Карицкая (Фото: Instagram* / @evaevakaritskayaa)

Блогер и бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая поделилась в своём блоге подробностями экстренной поездки в Люберецкую инфекционную больницу.