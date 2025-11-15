Компания Ким Кардашьян оценена в 5 миллиардов долларов — Skims бьёт рекорды
Бренд Skims, созданный Ким Кардашьян, демонстрирует взрывной рост и укрепляет позиции на международном рынке. Об этом сообщает Super.
За последние годы компания активно расширила линейку товаров, вышла на новые рынки и привлекла внимание крупных инвесторов — это позволило экспертам оценить стоимость бренда в впечатляющие 5 миллиардов долларов.
Одним из ключевых факторов стал рекордный раунд финансирования: Skims удалось привлечь 225 миллионов долларов, что существенно повысило инвестиционную привлекательность компании и ускорило процессы масштабирования.
Сегодня Skims уже располагает 18 розничными магазинами в США — в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Остине. Бренд планирует дальнейшее развитие сети и активное продвижение онлайн-каналов продаж, уделяя особое внимание перспективным и растущим рынкам.
При этом сама Ким Кардашьян продолжает совмещать бизнес с личными амбициями: в последние годы она изучает юриспруденцию. Однако недавний экзамен звезда провалила — об этом Кардашьян откровенно рассказала в социальных сетях. Несмотря на временную неудачу, она подчеркивает, что не собирается останавливаться и намерена продолжать работать в выбранном направлении.
