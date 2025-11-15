Компания Ким Кардашьян оценена в 5 миллиардов долларов — Skims бьёт рекорды

15 ноября 2025, 19:56

Бренд Ким Кардашьян привлёк $225 млн инвестиций и продолжает расширяться

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Бренд Skims, созданный Ким Кардашьян, демонстрирует взрывной рост и укрепляет позиции на международном рынке. Об этом сообщает Super.