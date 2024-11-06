Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)
После своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп составил длинный список людей, которым он обещал отомстить, сообщает издание Politico.
Среди тех, кого Трамп намерен наказать — действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер и другие члены семьи.
Кроме того, в список входят Камала Харрис, соперница Трампа на выборах, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и ряд других политиков.
В перечне также значатся и журналисты из Politico, так как Трамп хочет отомстить изданию за отказ раскрывать источники информации.
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Кроме того, в список входят Камала Харрис, соперница Трампа на выборах, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и ряд других политиков.
В перечне также значатся и журналисты из Politico, так как Трамп хочет отомстить изданию за отказ раскрывать источники информации.
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Дайана Хусинова