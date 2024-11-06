Конец войнам и «золотой век» Америки: что Трамп пообещал после победы на выборах США, главные заявления

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Основная конкуренция развернулась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию. Последний преодолел отметку в 270 голосов выборщиков и стал абсолютным лидером среди избирателей. Вскоре после оглашения результатов голосования республиканец обратился к аудитории с рядом заявлений. Подробности – в материале «Радио 1».