Конец войнам и «золотой век» Америки: что Трамп пообещал после победы на выборах США, главные заявления

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Основная конкуренция развернулась между вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию. Последний преодолел отметку в 270 голосов выборщиков и стал абсолютным лидером среди избирателей. Вскоре после оглашения результатов голосования республиканец обратился к аудитории с рядом заявлений. Подробности – в материале «Радио 1».
Дональд Трамп назвал себя 47-м президентом США
На мероприятии в Палм-Бич Трамп выступил перед своими сторонниками под музыку «God Bless the U.S.A». Рядом с ним находилась его жена Мелания и сын Бэррон. Трамп объявил о своей победе, назвав себя 47-м президентом США и пообещав, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории страны. Он также охарактеризовал свой результат на выборах как политическую победу, не имеющую аналогов в истории США.
Трамп заявил о намерении положить конец войнам
Фаворит президентской гонки в США заявил, что планирует не развязывать войны, а положить им конец.
«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — заявил Трамп.
Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)
Трамп заявил, что республиканцы выиграют большинство в сенате
Республиканская партия, по прогнозам, сохранит контроль над Сенатом и Палатой представителей США после выборов, заявил Трамп. Он отметил, что республиканцы смогут удержать власть в Палате представителей, что позволит им возглавить Конгресс.
«Мы вернули контроль над сенатом», — подчеркнул политик.
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Трамп пообещал американцам «золотую эпоху»
Дональд Трамп заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории Соединённых Штатов.
«Это станет поистине золотым веком для США», — заявил Трамп.
Поздравления Трампа с победой
Первым зарубежным лидером, который поздравил Трампа с этой победой, стал президент Сальвадора Найиб Букеле.
Затем победителем выборов США Трампа назвали президент Белоруссии Александр Лукашенко, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, генсек НАТО Марк Рютте.
Также с победой Трампа поздравил Владимир Зеленский.
«Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США», — заявил он.
Французский лидер Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и выразил готовность работать вместе.
«Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания», — написал Макрон в соцсети X.
Реакция России на победу Трампа
Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил одно полезное качество Дональда Трампа для России.
По его мнению, как бизнесмен, Трамп не любит тратить деньги на ненужных людей и организации, на бесполезных союзников, на сомнительные благотворительные проекты и на жадные международные структуры, написал Медведев в своем телеграм-канале. В этом контексте он упомянул и Украину. Медведев считает, что вопрос заключается в том, сколько средств Трамп будет вынужден выделить на войну: «Он упрямый, но система сильнее», отметил зампред Совбеза.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Анастасия Хохлова