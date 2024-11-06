Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)
Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса по итогам выборов.
«Мы вернули контроль над Сенатом. Это здорово», — сообщил он на выступлении во Флориде.
Трамп отметил, что, судя по всему, они сохранят контроль над Палатой представителей, став лидерами в Конгрессе.
Американские СМИ считают, что Трамп выиграет на выборах президента США. В таком случае это будет второй случай в истории страны, когда кто-либо будет занимать пост президента два срока, но не подряд. До Трампа был только Гровер Кливленд в конце XIX века.
Таким образом, сорок пятый президент станет сорок седьмым, а проигравшая ему Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу своего оппонента в Конгрессе в качестве председателя Сената.
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Дайана Хусинова