Дональда Трампа исключили из праймериз в третьем штате

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Суд американского штата Иллинойс отстранил бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз (предварительных выборах республиканцев от штата), сообщает газета Chicago Sun Times.
Праймериз пройдут в Иллинойсе 19 марта. До этого Трамп был исключен из праймериз в штатах Колорадо и Мэн.
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Александр Климов