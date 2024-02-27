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Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — получил по почте конверт с белым порошком, сообщает The Daily Beast со ссылкой на представителя политика.
Что это за вещество — не уточняется. По данным источников, жизни 46-летнего политика ничего не угрожает.
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