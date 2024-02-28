Трамп серьёзно настроен на выход США из НАТО, заявил его экс-помощник Болтон

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп серьёзно настроен на выход страны из НАТО в случае своего переизбрания. Об этом заявил его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете Die Welt.
По его словам, Трамп не обеспокоен вероятным ослаблением Североатлантического альянса, поскольку не видит в нём смысла. Трамп отмечал, что США активно помогают Канаде и странам Европы в сфере безопасности, но взамен не получают ничего.
Также Болтон подчеркнул, что в ходе своего президентства Трамп отдал Пентагону приказ о проработке плана вывода американских сил из Германии.
Экс-помощник Трампа отметил, что действительно серьёзной проблемой для США является усиление связи между Россией и Китаем.
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Также Болтон подчеркнул, что в ходе своего президентства Трамп отдал Пентагону приказ о проработке плана вывода американских сил из Германии.
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Анастасия Чинкова