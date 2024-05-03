Два бомбардировщика Ту-95МС выполнили полёт вблизи Аляски

Фото: Минобороны России
Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95мс выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали истребители иностранных государств. Также Ту-95мс летели в сопровождении российских истребителей Су-30см.
Длительность планового полёта составила свыше 11 часов.
Подчеркнём, что такие полёты совершаются лётчиками дальней авиации регулярно. Они летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
Все эти полёты осуществляются с учётом международных правил использования воздушного пространства.
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Длительность планового полёта составила свыше 11 часов.
Подчеркнём, что такие полёты совершаются лётчиками дальней авиации регулярно. Они летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
Все эти полёты осуществляются с учётом международных правил использования воздушного пространства.
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Анастасия Чинкова