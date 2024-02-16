Российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Тяжёлый транспортный беспилотник сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» осуществил первый полёт. Об этом сообщил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.
Он подчеркнул, что испытания провели разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина. Полёт осуществлялся на высоте 200 метров и длился в течение 20 минут. Аппарат постепенно набирал скорость, сначала достигнув 50 километров в час, а затем – финальных 200.
Макеич отметил, что по результатам испытания было подтверждено улучшение посадочных характеристик, в сравнении с предыдущими модификациями этого беспилотного аппарата.
Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев рассказал, что с помощью системы автоматического управления можно осуществлять полностью автономные грузоперевозки.
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Макеич отметил, что по результатам испытания было подтверждено улучшение посадочных характеристик, в сравнении с предыдущими модификациями этого беспилотного аппарата.
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Анастасия Чинкова