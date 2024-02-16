Российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

В Подмосковье может появиться новая выплата для детей, больных сахарным диабетом, фенилкетонурией и целиакией. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова на заседании круглого стола в Доме правительства Московской области.