Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность

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Истребители МиГ-31И, используемые для переноса гиперзвуковых ракет «Кинжал», были оборудованы системой воздушной дозаправки, что позволит им расширить свою стратегическую дальность.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.
Это обновление позволит МиГ-31И поражать цели на значительном расстоянии, включая объекты в глубине обороны противника.
Генерал-лейтенант Валерий Горбенко, бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, отметил, что таким образом истребитель фактически станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком.
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Это обновление позволит МиГ-31И поражать цели на значительном расстоянии, включая объекты в глубине обороны противника.
Генерал-лейтенант Валерий Горбенко, бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, отметил, что таким образом истребитель фактически станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком.
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Артем Кузьмин