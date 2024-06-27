Два экс-министра обороны КНР исключены из Компартии из-за подозрений во взятках

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В Китае заподозрили в коррупции сразу двух бывших министров обороны страны. Генерал-полковники Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ были лишены военной квалификации и исключены из Коммунистической партии Китая (КПК).
Ли Шанфу возглавлял оборонное ведомство Китая с марта по октябрь 2023 года, напоминает информационное агентство Xinhua. Вэй Фанхэ занимал пост министра обороны гораздо дольше — с марта 2018 года по март 2023 года. Специальная государственная комиссия выяснила, что Шанфу использовал министерское кресло для получения различных кадровых льгот. Было установлено, что он не только брал взятки, но и давал их.
Генерал-полковник Вэй Фанхэ также обвинён во взяточничестве в особо крупном размере. Стоит отметить, что смертная казнь в Китае предусматривается 46-ю статьями Уголовного кодекса, и коррупция входит в их число. В последнее время в стране участились случаи вынесения смертных приговоров по делам о взяточничестве.
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Александр Бойцов