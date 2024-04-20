В Китае проведут крупнейшую с 2015 года реорганизацию армии

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Председатель КНР Си Цзиньпин приказал расформировать силы стратегической поддержки ВС Китая и создать силы информационной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства государства.
Силы стратегической поддержки были созданы в 2015 году. Их задачей была координация усилий в кибервойне и политическом противостоянии. После приказа председателя, подчинённые структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения отделятся в самостоятельные батальоны и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.
Издание Bloomberg отмечает, что принятые меры являются крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.
Днём ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Си Цзиньпин решительно настроен взять под контроль Тайвань.
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Анастасия Чинкова