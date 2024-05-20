В Китае соцсети начали бороться с поклонением роскоши и богатству

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Ведущие социальные сети Китая объявили о начале борьбы с пользовательским контентом, предлагающим культ «роскоши и богатства», передает The Guardian.
В частности, соцсеть Weibo сообщила, что публикации пользователей, в которых изображаются дорогие автомобили, роскошные дома, большие суммы денег или предметы роскоши, могут быть удалены как нарушающие политику социальной сети. Отмечается, что к настоящему времени около 1100 таких публикаций уже удалены.
Аналогичное заявление было опубликовано Tencent, Bilibili и Xiaohongshu. Кроме того, сервис Douyin отметил, что будет отслеживать и удалять видео и аккаунты, которые прославляют «богатство, материальные ценности и делают вредные сравнения в пользу роскошного образа жизни». Кроме того, будет удаляться контент, пропагандирующий «преимущества привилегированного положения в обществе, а также дискриминирующий и/или высмеивающий другие социальные группы».
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Александр Климов