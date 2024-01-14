Трамп высказался о способностях Байдена

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден проявил свою некомпетентность, указав, что его успехи сводятся лишь к фальсификации результатов выборов и преследованию политических оппонентов.
Трамп отметил, что, по его мнению, единственное, в чем администрация Байдена проявляет исключительные навыки, — это в манипуляциях при проведении выборов и в преследовании своих политических противников, передает ТАСС.
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Артем Кузьмин