«Антирекорд»: 61 процентов американцев недовольны работой Джо Байдена

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Процент граждан США, которые одобряют работу президента Джозефа Байдена, опустился до рекордно низкого уровня, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл университет Monmouth.
«Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу - это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.
Отмечается, что уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию.
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