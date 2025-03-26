Движения «Здоровое Отечество» запускает в Серпухове спортивные тренировки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Жители Серпухова могут принять участие в бесплатных пробежках и занятиях спортом на свежем воздухе, которые организует Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Цель проекта – популяризация здорового образа жизни, укрепление физического и морального здоровья жителей города, создание активного сообщества.
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«Здоровье нации начинается со здоровья каждого гражданина. Мы предоставляем отличную возможность укрепить здоровье, даже если вы никогда ранее не занимались спортом. Наши опытные инструкторы помогут сделать первые шаги и почувствовать уверенность в своих силах», – отметил руководишь патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.Занятия будут проходить каждую неделю. Локации тренировок будут меняться, чтобы участники могли познакомиться с разными живописными уголками Серпухова.
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Лора Луганская