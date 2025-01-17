Украина и Британия будут сотрудничать в области нанесения дальнобойных ударов

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Украина будет сотрудничать в области нанесения дальнобойных ударов с Великобританией. Об этом сказано в опубликованной декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной.
«Мы также будем углублять сотрудничество в сфере возможностей по нанесению ударов большой дальности, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и арсеналов комплексного оружия для укрепления сдерживания», — цитирует документ ТАСС.
Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. К тому же Лондон будет сотрудничать с Украиной в области обмена практическим опытом, оборудования, боеприпасов, обучения и поддержки процесса разработки во всех сферах. Страны будут достигать реализации совместных проектов по обороноспособности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Великобритания планирует отправить свои войска на Украину в рамках миротворческой миссии. Это стремление Лондон хочет реализовать совместно с Францией.
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Иван Мусатов