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Аналитик Меркурис: Армия и население Британии испытывают проблемы из-за Украины

Фото: istockphoto/melis82

Фото: istockphoto/melis82

Армия Великобритании столкнулась с серьёзными проблемами из-за Украины и теперь находится в состоянии перманентного кризиса. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.


В эфире YouTube-канала Duran он подчеркнул, что британские военные передали Киеву огромное количество самого лучшего и передового вооружения, а теперь его катастрофически не хватает Королевским Вооружённым силам Великобритании.

Не лучше обстоят дела и в гражданских министерствах, считает эксперт. По его словам, правительство не в состоянии объяснить, почему в стране постоянно не хватает, например, газа. К тому же, добавил Меркурис, дыра в бюджете государства достигла таких размеров, что власти были вынуждены прибегнуть к таким мерам, которые ранее обещали не предпринимать, в частности, к повышению налогов, что, конечно, не может радовать граждан Великобритании.

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#эксперт
#военные
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#вооружения
#великобритания
#украина
Трамп надеется восстановить работу TikTok в США
19 января 2025, 20:18

Фото: istockphoto/hapabapa

С сегодняшнего дня в США было заблокировано популярное мобильное приложение TikTok. Избранный президент страны Дональд Трамп пытается восстановить работу социальной сети, которая помогла ему одержать победу на выборах.
Он пообещал после своей инаугурации в понедельник, 20 января, отложить вступление в силу законодательного запрета работы TikTok в стране. В своей соцсети Truth Social будущий хозяин Белого дома предложил будущему или нынешнему владельцу ресурса передать 50% акций правительству США и на этих условиях продолжить работу.

«Поступая таким образом, мы спасаем TikTok, сохраняем его в надежных руках и даем ему возможность заявить о себе», — написал глава государства.

Трамп также подчеркнул, что без одобрения США «не будет TikTok».

После приостановки работы сервиса американцы оборвали телефон службы спасения, требуя вернуть TikTok в страну.

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#сша
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#дома
#трамп
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Меркель поделилась советом по общению с Трампом
FAZ: Меркель рассказала, как общаться с Трампом
19 января 2025, 18:49

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала о том, как европейским политикам общаться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По ее словам, при новом американском лидере Европа должна объединиться и действовать более напористо в отношениях с Вашингтоном. Экс-канцлер отметила, что изменить Трампа не удастся, однако ему можно отвечать.

Республиканская партия защищает законные интересы Соединенных Штатов, добавила Меркель.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. Церемонию посетят десятки финансовых магнатов, политических деятелей и иные влиятельные лица.

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#сша
#европа
#партия
#трамп
#германия
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Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского
Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского
19 января 2025, 18:02

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсетях.
Уточняется, что словацкий премьер также подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Европейского союза. Соответствующее решение Фицо объяснил остановкой Украиной транзита газа в Европу.

По словам политика, Зеленский думает, что все должны быть его слугами.

Ранее Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#политика
#страны
#зеленский
#рф
#словакия
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Огромный подземный город: Иран показал необычную военную базу
Иран продемонстрировал огромную подземную военную базу
19 января 2025, 17:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Иран продемонстрировал огромную подземную военную базу. Она располагается в Персидском заливе под морским дном на глубине 500 метров.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. В длинных туннелях подземного военного города содержится самая разнообразная военная техника, в том числе боевые суда, оснащенные крылатыми ракетами.

Подземная база была открыта 16 января, на церемонии ее открытия присутствовал главнокомандующий элитных войск — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — генерал-майор Хоссейн Салами.

Как сообщалось ранее, 17 января президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В Кремле отметили: этот документ отражает выход двусторонних российско-иранских связей на новый уровень.

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#владимир путин
#президент
#договор
#техника
#военная техника
#база
#иран
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Путин запланировал на следующей неделе ряд международных контактов
19 января 2025, 15:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президента России Владимира Путина ждет несколько международных контактов на следующей неделе. Об этом сообщил ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Кроме того, в рабочем графике российского лидера значится заседание попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Оно будет приурочено к Дню российского студенчества (Татьянин день), который, как и во всём мире, отмечается 25 января.

Помимо этого, глава государства встретится с членами кабинета министров на совещании по экономике и примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Подробности же предстоящих президенту РФ международных встреч не раскрываются. Также не сообщается, будут л это контакты на высшем уровне.

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#рф
#владимир путин
#президент
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Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию и празднование возвращения в Белый дом
19 января 2025, 14:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон. В столице он отпразднует своё возвращение во власть, а также примет участие в церемонии инаугурации, которая пройдёт 20 января.
Сразу после прилёта будущий хозяин Белого дома направился в принадлежащий ему загородный гольф-клуб в Стерлинге, в 48 километрах от города. Празднование началось уже там, за день до официального вступления в должность главы государства. Известный певец, двойник Элвиса Пресли Лео Дейс исполнил серенаду для Трампа и его жены Мелании.

После этого избранный президент вышел на балкон особняка, откуда наблюдал за фейерверком, устроенным в его честь. Затем перед гостями выступил знаменитый тенор Кристофер Маччио.

Однако в самом Вашингтоне Трампа встретили вовсе не праздничным салютом и приветствиями, а митингом. Тысячи протестующих американцев вышли в центр города. На баннерах и плакатах, которые они держали, было написано «Всё ещё лузер» явно в адрес президента, а также содержались призывы прекратить поддержку Израиля Украины.

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#дональд трамп
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Вступило в силу прекращение огня в секторе Газа
19 января 2025, 13:44

Фото: istockphoto/Imagesines

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа начало действовать с 12:15 по московскому времени. Перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками движения ХАМАС вступило в силу после того, как Израиль получил списки заложников, которые должны быть освобождены в рамках достигнутых договорённостей.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Изначально предполагалось, что режим прекращения огня в секторе Газа начнёт действовать с 08:30 утра по местному времени (09:30 по Москве). Однако израильская сторона обвинила палестинцев в несоблюдении обязательств по сделке, поэтому начало перемирия было перенесено.

Соглашение о прекращении огня в обмен на освобождение заложников было подписано представителями ЦАХАЛ и ХАМАС 17 января. Посредниками при заключении сделки выступили США и Катар. По условиям соглашения сразу после прекращения огня ХАМАС отпустит на свободу 33 заложников. Израиль в свою очередь освободит из тюрем более 1 890 палестинских заключённых.

Среди тех, кто пока остаётся среди заложников в секторе Газа, россиянин Александр Туфанов, захваченный боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале в кибуце Реим. По сообщениям израильской прессы, его включили в списки тех, кто будет освобождён в рамках первого этапа сделки.

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#сша
#израиль
#соглашения
#соглашение
#сделки
#режим
#хамас
#сектор газа
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Илон Маск заявил о неизбежности краха ЕС из-за пессимизма политиков
19 января 2025, 12:14

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Евросоюз будет ожидать неизбежный крах, если сами европейцы не изменят свой менталитет. Сейчас в Старом свете царят уныние и пессимизм, в том числе сред политиков.
Об этом заявил американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, будущий чиновник в новой администрации Белого дома Илон Маск. На своей странице в принадлежащей ему же социальной сети Х он написал призыв, перекликающийся с лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой!»), который активно продвигает избранный президент США Дональд Трамп.

«Сделаем Европу вновь великой», — написал эксцентричный бизнесмен.

Ранее вмешательство Маска в европейские дела уже вызвало изрядный скандал. В статье для немецкой газеты Welt он написал, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной политической силой, способной не дать ФРГ стать только «тенью самой себя».

Эта публикация вызвала бурю возмущения в среде немецких политиков и в обществе. Владельца компаний SpaceX и Tesla обвинили во вмешательстве в выборы в ФРГ, а главе отдела мнений Welt Еве Мари Когель пришлось написать заявление об увольнении.

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Медведев рассказал о «наследстве», которое администрация Байдена оставила Трампу
Медведев: нормализация отношений РФ и США может затянуться на десятилетия
19 января 2025, 10:58

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам кризисное наследство. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Согласно мнению политика, лидер мировой державы «превратился в оторванного от реалий маразматика». Медведев подчеркнул, что вредоносное наследие решений уходящего американского лидера будет проявляться еще очень долго.

По этой причине, как утверждает зампред Совбеза РФ, нормализация отношений Москвы и Вашингтона «затянется на десятилетия» или окажется вовсе невозможна. Медведев также задался вопросом, а нужна ли вообще России эта нормализация.

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