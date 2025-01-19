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Армия Великобритании столкнулась с серьёзными проблемами из-за Украины и теперь находится в состоянии перманентного кризиса. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он подчеркнул, что британские военные передали Киеву огромное количество самого лучшего и передового вооружения, а теперь его катастрофически не хватает Королевским Вооружённым силам Великобритании.
Не лучше обстоят дела и в гражданских министерствах, считает эксперт. По его словам, правительство не в состоянии объяснить, почему в стране постоянно не хватает, например, газа. К тому же, добавил Меркурис, дыра в бюджете государства достигла таких размеров, что власти были вынуждены прибегнуть к таким мерам, которые ранее обещали не предпринимать, в частности, к повышению налогов, что, конечно, не может радовать граждан Великобритании.
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Александр Бойцов