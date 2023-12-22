Джо Байден подписал военный бюджет США

Фото: сайт Кремля
Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал военный бюджет страны объёмом 886 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Белом доме.
Согласно документу, эти деньги будут выделены на профильные программы американских министерств обороны и энергетики,а также разведслужб и госдепартамента США.
На содействие Украине в оборонном бюджете при этом, как пишет РИА Новости, зарезервировано $800 млн, а большую часть расходов на эти цели предусматривает отдельный документ, находящийся сейчас на рассмотрении в Конгрессе.
Ранее в оборонном ведомстве США заявили, что ресурсы для финансирования Украины закончатся 30 декабря. В конце месяца Штаты пообещали выслать Украине ещё один пакет военной помощи, однако, уточнили, что он будет последним. Контролер Пентагона Майкл Маккорд уточнил, что поставки вооружения и снарядов Киеву могут быть возобновлены только после положительного решения Конгресса.
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На содействие Украине в оборонном бюджете при этом, как пишет РИА Новости, зарезервировано $800 млн, а большую часть расходов на эти цели предусматривает отдельный документ, находящийся сейчас на рассмотрении в Конгрессе.
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Артем Путинцев