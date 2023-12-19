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В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена

Макгрегор: США по вине Байдена превратились в общество свободного падения
19 декабря 2023, 07:30
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

США находятся в катастрофическом положении из-за главы государства Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Европейцы смотрят на Байдена как на живую метафору того, что произошло с нами как с нацией», — сказано в сообщении.
Макгрегор объяснил, что Соединенные Штаты проходят резкий упадок, а американское правительство уже не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность. Он отметил, что США превратились в общество свободного падения.


Ранее журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне украинской армии, заявил, что американский президент Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Украиной и Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эксперт назвал истинную цель соглашения между США и Финляндией
Соглашение между США и Финляндией преследует цель отрезать Россию от Балтики
19 декабря 2023, 06:59

Фото: iStock/Alexandra_Bykova

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией, подписанное 18 декабря, надо рассматривать как часть плана с задачей запереть Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
«До недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилась. По такому же плану в 1941 году гитлеровцы запирали наш флот в Финском заливе. Теперь это вновь пытаются повторить. Мы видим, что это собираются делать, действуя как со стороны Прибалтики, так и со стороны Финляндии», — объяснил он.

По словам Шурыгина, сама по себе финская армия не представляет опасности для России, однако необходимо понимать, что на территорию Финляндии вскоре придут войска Североатлантического альянса. По этой причине российским вооружённым силам придётся разворачивать там как минимум корпус, а вероятнее всего — полноценную армию, включая тяжелую технику, силы противовоздушной обороны и всё необходимое.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Путин отметил, что с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, Россия будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там конкретные воинские подразделения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главой Минобороны Финляндии Антти Хяккяненом поставили подписи под двусторонним соглашением о сотрудничестве стран в области обороны. После его вступления в силу военные обеих стран смогут сотрудничать более эффективно и действенно, а их войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО.

Согласно договору, американцы получат доступ к 15 финским военным базам. По сообщению издания Helsingin Sanomat, эти военные объекты смогут использоваться американскими сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами. Большинство основных положений документа касаются статуса войск НАТО. Некоторые другие государства Североатлантического альянса, например, Литва, Латвия, Норвегия и Эстония, имеют с США аналогичные двусторонние соглашения.

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#сша
#финляндия
#соглашение
#россия
#эксперты
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В США назвали кандидатуру лучшего переговорщика по Украине
The Hill: Ангела Меркель должна участвовать в переговорах по Украине
19 декабря 2023, 06:04

Фото: официальный сайт Кремля

Соединённые Штаты должны использовать бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в переговорах с Россией касательно украинского конфликта. К этому призвал в своей статье для издания The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.
«Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт <...> Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством», — заметил Дейтон.

Ранее Ангела Меркель не исключила возможность переговоров между Россией и Украиной. По её словам, ряд государств еще до начала спецоперации на Украине не был заинтересован урегулировании конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем. Меркель добавила, что если кто-то высказывается о том, что рано или поздно необходимо будет прийти к переговорам, то не следует сразу же его «зашикивать». Когда политик еще была канцлером, в Совете ЕС за дипломатический путь выступали только Германия и Франция, в то время как украинская сторона отвергала эту идею.

Разговоры западных союзников Украины о переговорах призваны дать Киеву передышку от боевых действий, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала». По словам министра иностранных дел, главы западных стран даже не скрывают, что перемирие должно быть заключено на некий согласованный период, во время которого Украины сможет восстановить силы и пополнить запасы вооружения и боеприпасов.

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#германия
#сша
#украина
#переговоры
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Ким Чен Ын: КНДР готова к ответу на «неправильное решение» США
ЦТАК: Лидер Северной Кореи прокомментировал запуск ракеты «Хвасон-18»
19 декабря 2023, 04:52

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом он прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
«Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года», — подчеркнул глава Северной Кореи.

Ким Чен Ын предупредил враждебные силы о последствиях расширения военной конфронтации на протяжении года. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.

Испытанная КНДР ракета «Хвасон-18» пролетела 1 002 км при максимальной высоте полета 6 518 км. Замминистра обороны Японии Синго Миякэ заявил, что дальность полёта ракеты, пуск которой осуществила КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США.

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#ким чен ын
#кндр
#сша
#ракета
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Президент Чехии Павел: В украинском конфликте произойдет сдвиг не в пользу Киева
19 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/Hal_Gamble

Президент Чехии Петр Павел считает, что в конфликте России против Украины в 2024 году произойдут значительные сдвиги не в пользу Киева. Об этом говорится в интервью главы чешского государства для Seznam Zpravy.
«Развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело», — подчеркнул глава Чехии.

Павел напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. По его мнению российский лидер Владимир Путин сейчас надеется на победу бывшего президента США Дональда Трампа, потому что «с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа». Чешский президент подчеркнул, что такая ситуация ​невыгодна странам Запада, но пока неясно, насколько подобный сценарий может быть реализован.

Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявлял президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Он подчеркнул, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.

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#россия
#украина
#чехия
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Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине
19 декабря 2023, 04:32

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов армии Израиля в секторе Газа и в конфликте на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», — цитирует агентство слова Кирби.

Американский чиновник добавил, что Российская Федерация якобы ставит такие цели, поэтому тактику ВС РФ «можно сравнить с тактиками ХАМАС». Израиль же, по мнению представителя Белого дома, не ставит перед собой задач насиловать и мучить мирное население.

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#сша
#израиль
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#всу
#вс рф
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Reuters: Хантер Байден 12 января предстанет перед судом за неуплату налогов
19 декабря 2023, 03:42

Фото: iStock/Nastco

Сын президента США Джо Байдена Хантер в начале января 2024 года предстанет перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Как сообщает агентство Reuters, первое заседание назначено на 13:00 по местному времени 11 января (00:00 12 января по мск).
Сын президента США Хантер Байден в эфире подкаста американского диджея Moby обвинил своих критиков, в том числе из рядов республиканской партии, в том, что они пытаются убить его, зная, что его отец Джо Байден не справится с этой потерей. .

Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.

Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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#джозеф байден
#налоги
#суд
#сша
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На Украине пригрозили ввести войска на границу США
Журналист Сазонов: Киев может ввести войска на границу США и Мексики
19 декабря 2023, 03:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что для разрешения миграционного кризиса Украина могла бы ввести свои войска на границу США и Мексики.
«Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы», — сказал он в интервью украинскому телеканалу Politeka.

Сазонов отметил, что внутрипартийная борьба в Соединённых Штатах сказывается на поддержке ВСУ негативно. Республиканцы и демократы не могут прийти к общему мнению касательно усиления южной границы — демократическая партия не видит смысла укреплять пограничные посты, в то время как их оппоненты считают иначе. При этом обе партии так или иначе стремятся поддержать Киев, заключил журналист.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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#киев
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Оппозиционеры Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов
19 декабря 2023, 01:48

Фото: iStock/Derek_Brumby

Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку. Об этом пишет РИА Новости.
Избирательная комиссия вынужденно продолжает свою работу, так как выйти из здания без объявления повторных выборов не дают около 2 тысяч протестующих. Центр города оцеплен полицией. На место прибыли сотрудники спецназа.

Днём ранее в стране состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина. Данные Республиканской избирательной комиссии гласят, что в настоящее время коалиция президента Сербии Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%.

По словам Вучича, не имеет значения, 128 или 130 мандатов из 250 возможных получит правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) , поскольку она в любом случае будет иметь большинство в парламенте.

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#сербия
#оппозиция
#выборы
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В ВСУ заподозрили Байдена в желании сдать Украину
Солдат ВСУ Сазонов: Байден может попытаться «продать» электорату поражение Украины
19 декабря 2023, 01:39

Фото: РИА Новости

Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что президент США Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka.
«Лишь бы Байден не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это «перемогой». Вот чего я опасаюсь», — поделился переживаниями Сазонов.

Он добавил, что американский лидер без поддержки Республиканской партии не сможет оказать достаточную поддержку Украине. Сазонов предположил, что демократы и их политические соперники смогут достичь компромисса.

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