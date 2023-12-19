В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией, подписанное 18 декабря, надо рассматривать как часть плана с задачей запереть Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.