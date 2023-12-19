В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена

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США находятся в катастрофическом положении из-за главы государства Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).
«Европейцы смотрят на Байдена как на живую метафору того, что произошло с нами как с нацией», — сказано в сообщении.Макгрегор объяснил, что Соединенные Штаты проходят резкий упадок, а американское правительство уже не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность. Он отметил, что США превратились в общество свободного падения.
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