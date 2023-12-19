Госдеп: У США нет «волшебного горшочка» для помощи Украине без решения конгресса

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У Соединённых Штатов нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы бесконечно черпать ресурсы для помощи Украине, с таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», - прокомментировал ситуацию Миллер.
Вчера в оборонном ведомстве США заявили, что ресурсы для финансирования Украины закончатся 30 декабря. В конце месяца Штаты пообещали выслать Украине ещё один пакет военной помощи, однако, уточнили, что он будет последним.
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