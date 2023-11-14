Economist: Конфликт на Украине может продлиться ещё пять лет

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Западные лидеры всё чаще предполагают, что конфликт на Украине может продлиться ещё пять лет, об этом пишет британское издание The Economist.
«Западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет», - прокомментировали ситуацию в издании.
Журналисты отметили, что в настоящий момент ни российская, ни украинская сторона не готовы на компромисс.
Читайте также:
В офисе Зеленского сделали устрашающее заявление
Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО
GT: США обвинят Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с Россией
Евгения Парфентьева