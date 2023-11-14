В офисе Зеленского сделали устрашающее заявление

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермака заявил, что 2024 год стане критически важным для Украины в конфликте с Россией, передает Bloomberg.
«Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим», — заявил Ермак.
Он также призвал руководства западных стран поставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны до зимы.
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