Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ.
Свою позицию Ермак высказал, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году. Он утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней.
При этом, ведущий мероприятия, на котором побывал Ермак, заявил, что эта идея может быть просто неосуществимой, и украинский политик согласился с этим утверждением.
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«Это мнение Андерса. Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», - прокомментировал ситуацию Ермак.
При этом, ведущий мероприятия, на котором побывал Ермак, заявил, что эта идея может быть просто неосуществимой, и украинский политик согласился с этим утверждением.
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Евгения Парфентьева