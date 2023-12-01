Economist: Запад мог сделать гораздо больше, чтобы помешать планам России

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России с успехом удаётся реализовывать свои планы из-за отсутствия стратегического мышления у Запада, об этом пишет издание Economist.
«Российский президент поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть. Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может и должна выйти из войны процветающей европейской демократией», - прокомментировал ситуацию автор статьи.Он также отметил, что у Запада было гораздо больше ресурсов, с помощью которых можно было бы попробовать помешать планам России. Однако, из-за своего самодовольства, западные лидеры понадеялись, что им не придётся прикладывать слишком много усилий, чтобы победить Россию. В результате, они крупно просчитались, заключили в Economist.
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Евгения Парфентьева