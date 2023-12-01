«Столкнутся с выбором»: В США признали, что им придётся пойти на соглашение с РФ

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Соединённым Штатам придётся пойти на подписание мира с Россией, если ситуация на полях спецоперации вдруг не изменится в пользу Киева, об этом пишет директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Russia Matters.
«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков», - прокомментировал ситуацию Ливен.
По его словам, уже в начале 2024 года американские элиты начнут осознавать, что единственным спасением станет подписание мира с Россией. При этом, эксперт отметил, что перемены в общественном настроении уже можно заметить, посмотрев на огромное количество западных статей, в которых говорится о полном провале контрнаступления ВСУ.
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