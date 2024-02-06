Единственная соперница Трампа попросила обеспечить себе охрану

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Никки Хейли, кандидат в президенты США от Республиканской партии, обратилась за охраной в Секретную службу США из-за поступающих в её адрес угроз. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Участие в общественной жизни заключается в том, что вы будете сталкиваться с реальными угрозами. Меня это не останавливает. Означает ли это, что со мной будет везде ходить охрана? Да, придется, и это нормально», ― прокомментировала Хейли своё решение в эфире американского телеканала CBS News.В последние дни, как пишет WSJ, на предвыборных мероприятиях экс-постпреда Соединённых Штатов при ООН регулярно присутствовали протестующие, недовольные её поддержкой действий Украины и Израиля. Личной охране Хейли уже приходилось отгонять от сцены недовольных активистов.
После того, как 24 января Трамп выиграл первичные выборы Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, Никки Хейли признала своё поражение, но заявила, что останется в президентской гонке.
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