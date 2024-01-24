Никки Хейли проиграла Трампу выборы в Нью-Гэмпшире, но остаётся в гонке

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
Единственная соперница экс-президента Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли признала своё поражение на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, но заявила, что останется в президентской гонке. Об этом 24 января сообщает РИА Новости.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на результаты обработки 23% бюллетеней пишет, что Трамп набирает 52,5%, Хейли — 46,6%. Fox News сообщает об аналогичных показателях.
После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».
Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.
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После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».
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Артем Путинцев