Египет намерен построить два лагеря для беженцев в секторе Газа

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Египет построит два специальных лагеря для беженцев в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По его данным, египетские власти уже приступили к возведению палаточного лагеря рядом с городом Хан-Юнис в южной части Газы на 4 тыс. мест, он будет готов в течение ближайшей недели. Еще один будет построен в центральном регионе, севернее Дер-эль-Балаха. Оба лагеря обеспечат электричеством, канализацией и другой жизненно необходимой инфраструктурой.
Также, согласно сообщению, в городе Рафах на границы с Египтом, египетская сторона поставит полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи для жителей палестинского сектора.
В января Египет приступил к созданию в Газе первого палаточного лагеря для перемещенных лиц у Хан-Юниса на 7 тыс. мест.
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Также, согласно сообщению, в городе Рафах на границы с Египтом, египетская сторона поставит полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи для жителей палестинского сектора.
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Ювелина Бернст