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Египет намерен построить два лагеря для беженцев в секторе Газа

Египет построит два лагеря для беженцев в секторе Газа
25 февраля 2024, 00:46
Фото: iStock/ Juan Carlos fotografia

Фото: iStock/ Juan Carlos fotografia

Египет построит два специальных лагеря для беженцев в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По его данным, египетские власти уже приступили к возведению палаточного лагеря рядом с городом Хан-Юнис в южной части Газы на 4 тыс. мест, он будет готов в течение ближайшей недели. Еще один будет построен в центральном регионе, севернее Дер-эль-Балаха. Оба лагеря обеспечат электричеством, канализацией и другой жизненно необходимой инфраструктурой.

Также, согласно сообщению, в городе Рафах на границы с Египтом, египетская сторона поставит полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи для жителей палестинского сектора.


В января Египет приступил к созданию в Газе первого палаточного лагеря для перемещенных лиц у Хан-Юниса на 7 тыс. мест.

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CNN: США и Британия нанесли новую серию ударов по Йемену
США и Великобритания нанесли четвертую серию ударов по Йемену
25 февраля 2024, 01:09

Фото: iStock/ znm

Соединенные Штаты и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена, сообщает CNN.
По данным телеканалов, удары пришлись на десятки целей мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», в том числе в столице страны Сане. Также целями стали места расположения радаров и вооружений, центры управления и связи, а также подземные хранилища оружия.

Вашингтон и Лондон с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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В России началось досрочное голосование на выборах президента
ЦИК РФ объявил о начале досрочного голосования на президентских выборах
25 февраля 2024, 00:32

Фото: iStock/nemchinowa

В России началось досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах. Как сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина, оно продлится с 25 февраля по 14 марта.
Кроме того, досрочно голосовать будут также работники полярных станций и моряки, которые в период проведения выборов находятся в плавании.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

В бюллетене для голосования будут находиться четыре кандидата — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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#выборы
#голосование
#цик
#россия
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Трамп: При Байдене США проиграют третью мировую войну ещё до её начала
Трамп рассказал об опасности того, что Байден может выиграть выборы
25 февраля 2024, 00:22

Фото: сайт Дональда Трампа

США проиграют третью мировую войну ещё до ее начала, если у власти останется президент Байден, заявил Дональд Трамп. Слова бывшего хозяина Белого дома приводит телеканал Fox News.
«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — заявил Трамп на Конференции консервативного политического действия.

Также он заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, Трамп пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».

Ранее экс-президент Америки выразил мнение, что в он состоянии разрешить конфликт на территории Украины за короткие сроки в случае победы на выборах. По словам Дональда Трампа, как только он займет пост президента США, ему будет под силу урегулировать конфликтные отношения между Россией и Украиной.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.

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#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Глава МИД Украины предложил изменить написание Одессы на немецком языке
24 февраля 2024, 23:52

Фото: iStock/ Gelia

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, пишет одесское издание «Думская» в Telegram-канале. Предложение было озвучено на совместной пресс-конференции в Одессе.
Кулеба считает, что транслитерация названия города должно быть, как в украинском варианта, а не в русском — с одной буквой "с".

Бербок в свою очередь заметила, что, по правилам немецкого языка город будет в таком случае читаться как "Одеза".

Ранее МИД Германии сменило транслитерацию названия города Киевс Kiew на Kyjiw в своем списке слов для официального использования.

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ЕК в марте представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
ЕК рассказала, когда представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
24 февраля 2024, 23:26

Фото: iStock/ BrasilNut1

Еврокомиссия (ЕК) намерена к середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министрами Канады, Италии и Бельгии, трансляция которой велась в X.
«Мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — заявила фон дер Ляйен.

Она также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявив ему, что ЕС в марте передаст Украине €4,5 млрд в рамках пакета помощи на €50 млрд.

Западные лидеры прибыли в Киев 24 февраля по случаю двух лет со дня начала СВО, чтобы выразить солидарность Украине.

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Страны G7 пообещали ввести меры для снижения доходов России
Лидеры стран G7 пообещали ввести меры для снижения доходов РФ
24 февраля 2024, 23:05

Фото: iStock/ shironosov

Лидеры стран G7 подготовили коллективное заявление, переговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю двух лет боевых действий в стране. В частности, они намерены принять меры для снижения доходов России. С заявлением ознакомился «Коммерсантъ».
Страны объединения договорились снизить доходы РФ в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, материально поддерживающих Москву.

Также G7 выразили готовность и далее поддерживать право Украины на самооборону и подтвердили приверженность долгосрочной безопасности Киева. Кроме того, они готовы помогать восстановлению Украины после завершения СВО, препятствовать обходу санкций Россией и ввести ограничения против тех, «кто помогает российскому производству оружия или военно-промышленному развитию».

24 февраля по случаю двух лет со дня ввода российских войск на Украину прошло онлайн-совещание лидеров G7 под председательством Италии.

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Украина и Италия подписали на 10 лет соглашение о безопасности
24 февраля 2024, 20:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони подписали документ, гарантирующий сторонам безопасность. Об этом сообщил ТАСС.
Подписанное соглашение является важным шагом в укреплении партнерства между Украиной и Италией. Оно предусматривает сотрудничество в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, включает в себя обмен информацией, совместные учения и военную помощь. Соглашение рассчитано на 10 лет и является наиболее полным и важным такого рода документом, подписанным со страной, которая не входит в НАТО.

Итальянский вариант отличается от аналогичных документов, подписанных Украиной с другими странами, тем, что оно не содержит конкретной суммы, которая предполагается потратить на эти задачи. Тем не менее, соглашение предусматривает «экономическую, дипломатическую и военную помощь», а также «консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему».

Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений и повышении безопасности в Европе.

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#соглашение
#безопасность
#украина
#италия
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Вячеслав Володин провёл рабочую встречу с главой Чечни
24 февраля 2024, 19:19

Фото: пресс-служба администрации Чеченской республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
В ходе встречи стороны обсудили вклад депутатов от Чечни в поддержку фронта и участие в переговорном процессе.

Вячеслав Володин выразил благодарность депутатам от Чеченской Республики за их активное участие в поддержке фронта и участие в переговорном процессе. Рамзан Кадыров, в свою очередь, выразил признательность за оказываемую помощь Чеченской Республике, поддержку инициатив регионального парламента.

«Благодаря его содействию наши законопроекты находят нужный отклик. Очень приятно, что в любой ситуации мы можем обратиться к нему, будучи уверенными, что он окажет полное содействие вне зависимости от сложности», — отметил в Telegram республиканский глава.
Вячеслав Володин заверил Рамзана Кадырова, что в скором времени обязательно посетит Чечню. Глава Чечни отметил, что этот визит будет большим событием для региона.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики и законодательную поддержку инициатив регионального руководства. Глава Чечни отметил, что парламент республики ведет активную законотворческую деятельность, направленную на улучшение жизни граждан и развитие экономики региона.

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#вячеслав володин
#рамзан кадыров
#встреча
#экономика
#сво
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В Словакии оценили идею о железном занавесе между Западом и Россией
Фицо: железный занавес между Россией и Западом никому не поможет
24 февраля 2024, 18:58

Фото: iStock/ciud

Возвращение железного занавеса между Россией и западными странами ни к чему не приведёт. Такое мнение в эфире RTVS высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он задался вопросом о том, каковы будут последствия такой меры. По его же словам, железный занавес на российско-украинской границе никому не поможет.

Вместе с тем, Фицо подчеркнул заинтересованность Словакии в отношениях с теми странами, которые сами в этом заинтересованы. Говоря об отношениях с Россией, он призвал стандартизировать их.

Также политик добавил, что Словакия предоставила Украине помощь на общую сумму в один миллиард евро. В её числе – поддержка беженцев с Украины, а также военная помощь в виже самолётов и зенитно-ракетного комплекса С-300, предоставленная прошлым правительством.

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#словакия
#россия
#украина
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