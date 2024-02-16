Египет приступил к возведению стены на границе с сектором Газа

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Египет приступил к строительству стены на границе с городом Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times.
Предположительно сообщается, что египетские власти приступили к строительству стены после того, как Израиль принял решение провести операцию в Рафахе. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху убеждён, что этот город станет «последним оплотом ХАМАС».
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Анастасия Чинкова