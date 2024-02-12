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На фоне непрекращающегося напряжения между Европейским Союзом и Россией, представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри заявил о достижении успеха в борьбе с обходом санкций против России.
На брифинге в Брюсселе он отметил, что хотя обход антироссийских мер некоторыми третьими странами остается реальностью, ЕС наблюдает позитивные сдвиги в этом вопросе.
Однако, Ферри признал, что борьба с обходом санкций остается актуальной задачей для ЕС. Он также отметил, что мероприятия по этому вопросу включены в новые пакеты антироссийских ограничений.
Кроме того, он упомянул о деятельности спецпосланника Евросоюза по санкциям, Дэвида О'Салливана, который активно работает на предотвращение попадания продукции из ЕС через третьи страны для использования в военных действиях на Украине.
В то время как в Москве уверены в справедливости своего подхода к санкциям и заявляют о готовности справиться с давлением, западные страны неоднократно выражали сомнения в эффективности антироссийских мер. Однако, ЕС и его союзники продолжают настаивать на необходимости соблюдения санкций и борьбы с их обходом, чтобы обеспечить реальное давление на Россию, сообщает РИА Новости.
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«В целом у нас есть причины полагать, что третьи страны принимают позитивные меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях. Это позитивный сигнал… Санкции могут быть эффективными только в том случае, если их соблюдают, а не обходят», — подчеркнул Даниэл Шеридан Ферри.
Однако, Ферри признал, что борьба с обходом санкций остается актуальной задачей для ЕС. Он также отметил, что мероприятия по этому вопросу включены в новые пакеты антироссийских ограничений.
Кроме того, он упомянул о деятельности спецпосланника Евросоюза по санкциям, Дэвида О'Салливана, который активно работает на предотвращение попадания продукции из ЕС через третьи страны для использования в военных действиях на Украине.
В то время как в Москве уверены в справедливости своего подхода к санкциям и заявляют о готовности справиться с давлением, западные страны неоднократно выражали сомнения в эффективности антироссийских мер. Однако, ЕС и его союзники продолжают настаивать на необходимости соблюдения санкций и борьбы с их обходом, чтобы обеспечить реальное давление на Россию, сообщает РИА Новости.
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Маруняк Сергей Дмитриевич