Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что морозы вернуться в столицу уже к четвергу, 15 февраля.
«В предстоящий четверг в ночные часы столбики опустятся до минус 20°C, а в дневные часы этот показатель составит около минус 10-12°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Некоторого потепления в Москве, по словам синоптика, можно будет ожидать к выходным.
«В такую погоду значительно возрастает риск травм из-за падений. Поскальзывание на ледяной корке тротуаров и дорог нередко оборачивается переломами, ушибами и вывихами. Если есть возможность, лучше в такие дни оставаться дома. Если выйти на улицу необходимо, надо надевать обувь с устойчивой нескользящей подошвой и передвигаться неспеша: делать небольшие шаги, наступая на всю подошву», — прокомментировала в беседе с RT Зубова.
При ходьбе важно держать руки свободными, поскольку так вероятность упасть и травмироваться меньше. Кроме это, врач напомнила о важности одеваться по погоде в непогоду.
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