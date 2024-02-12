В Подмосковье на гранты IT-компаниям выделили более 270 млн рублей

Фото: iStock/gorodenkoff
Более 270 млн рублей выделено в Московской области в 2024 году на гранты IT-компаниям и компаниям, производящим компьютерную технику, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
«Общий размер бюджетных ассигнований на эти гранты в текущем году составляет более 273 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева.Парламентарий добавил, что претендовать на гранты могут компании, зарегистрированные в Московской области и принявшие в штат не менее пяти новых сотрудников.
Читайте также:
Подмосковные школьники выиграли 50 грантов на реализацию своих проектов
В Подмосковье с начала года зарегистрировали больше 100 социальных предпринимателей
Суперфиналистами конкурса «Лидеры России» стали 18 представителей Подмосковья
Лев Каштанов