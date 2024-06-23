Экономист рассказала о налоговых льготах для российских пенсионеров

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Пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в том числе налоговый вычет при покупке жилья, сообщила в интервью РИА Новости экономист, старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.
«Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога», – рассказала Цацура.
Она напомнила, что с 1 января 2024 года пенсионеры освобождаются от налога на имущество. Эта льгота распространяется на квартиру, комнату, дом, гараж и участок с хозяйственными постройками площадью до 50 квадратных метров.
В четверг, 20 июня, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что необходимая в работе по индексации пенсий для пенсионеров поправка уже подготовлена, депутаты приступят к рассмотрению документов на следующей неделе.
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Александр Климов