Силуанов сообщил об изменении ставки НДФЛ: что ждать россиянам и куда пойдут налоги

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. Суть введения такой шкалы состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, граждане страны должны осознавать то, что все деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем. О том, как на жизни россиян отразятся изменения в системе налогообложения и что представляет собой прогрессивная шкала, расскажет редакция «Радио».
Поддержка экономики и инфраструктуры
Налоговые льготы для семей с детьми
По словам главы Минфина России Антона Силуанова, пользу от налоговых изменений должны получить и семьи с детьми. Силуанов отметил, что, согласно поручению Путина, семьям с двумя детьми и более и невысокими доходами будет предложен вычет по налогу на доходы физических лиц.
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Расходование налогов станет прозрачным
Граждане должны видеть конкретные цели, на которые направляются их налоги. В частности, дополнительные налоговые поступления планируется направлять на социальное развитие страны: улучшение социальных выплат, повышение пенсий и поддержка материнства и детства, сообщил глава Минфина.
Инвестиции в социальную сферу
Также стоит инвестировать дополнительные средства в социальную инфраструктуру. Силуанов отметил, что стоит продлить программы материнского капитала, охраны материнства и поддержки здоровья женщин.
Поддержка экономики и инфраструктуры
Дополнительные средства будут направлены и на стимулирование отраслей, способствующих долгосрочному росту экономики, и на развитие инфраструктуры, строительство жилья и дорог. Так можно будет обеспечить поддержку экономики страны, рассказал Силуанов.
В беседе с «Радио 1» финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, что изменения в системе налогообложения не затронут обычных граждан, а коснуться только лиц с большими доходами.
На вопрос о том, от какой суммы принято считать доходы лиц высокими, эксперт ответил, что это будут решать российские парламентарии.
«Нет теоремы про высокие доходы. Это субъективно решит собрание депутатов. Разумеется, на них будут стараться влиять представители правительства, Минфин, но это вопрос договоренности. Никакого другого способа решить эту проблему нет», — пояснил Медведев.
Он также предположил, что речь в минимальном значении будет идти о доходе в пять миллионов рублей.
«По-видимому пять миллионов рублей в год – это якорная величина, от которой будут танцевать. Я думаю, что сделать доход меньше пяти миллионов в год для начала прогрессии в налогообложении уже не удастся, уже люди привыкли к этой величине. Для многих россиян пять миллионов в год – это совершенно безумный доход. Это единицы процентов в России получают такие доходы. Во всяком случае легальные. А дальше доходы начинают расти. Есть некоторая доля тех, для кого доход в пять миллионов кажется маленьким. Такие доходы нужно облагать налогом про прогрессивной шкале», — заявил финансовый омбудсмен.
Он также поделился рассуждениями на тему того, нужны ли вообще изменения в системе налогообложения в России.
«Это очень деликатный вопрос. В 1990-е годы уже была прогрессивная шкала налогообложения. Это была большая беда, потому что богатые люди имели способ обходить налог совсем. Когда была введена плоская шкала, собираемость налога вросла существенно. Теперь ситуация изменилась», – заявил эксперт.
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Медведев также предложил освобождать от уплаты налога тех, кто имеет маленькие доходы и заявил, что такая возможность уже обсуждается.
«Поднимается вопрос о том, чтобы вообще освободить от налогообложения маленькие доходы, например, которые находятся на уровне прожиточного минимума. Это для бюджета довольно заметная потеря, ведь таких людей очень много», — отметил Медведев.
Он также добавил, что решение обложить более жестким налогом тех, у кого денег много, было бы справедливым для консолидации общества.
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