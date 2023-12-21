Экономисты объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны»

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Руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарья Ушкалова представила концепцию «ловушки большой страны» для объяснения устойчивости России к западным санкциям. Издание «Известия» описывает статью, опубликованную в журнале института.
Ушкалова подчеркнула, что когда страна занимает значительную долю на рынке, любые ограничения поставок или ожидания о них вызывают рост цен. Этот рост в компенсирует падение объемов.
Эксперт объяснила, что в таких условиях формальная эффективность санкций противоречит стратегической эффективности, которая направлена на снижение доходов от экспорта. Это, по мнению экономистов, объясняет провал санкций и отсутствие существенного ущерба для России.
Исследование указывает, что обычные ограничения поставок вызывают противоположный эффект: мировые цены поднимаются, и экспортные доходы увеличиваются. Из-за этого Европейский союз (ЕС) вынужден был корректировать санкции, чтобы уменьшить не только поставки, но и доходы. Например, был установлен потолок цен на нефть и газ.
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Эксперт объяснила, что в таких условиях формальная эффективность санкций противоречит стратегической эффективности, которая направлена на снижение доходов от экспорта. Это, по мнению экономистов, объясняет провал санкций и отсутствие существенного ущерба для России.
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Артем Кузьмин