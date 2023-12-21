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Экономисты объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны»

Экономисты РАН объяснили провал санкций против РФ «ловушкой большой страны»
21 декабря 2023, 06:25
Фото: iStock/dimarik

Фото: iStock/dimarik

Руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарья Ушкалова представила концепцию «ловушки большой страны» для объяснения устойчивости России к западным санкциям. Издание «Известия» описывает статью, опубликованную в журнале института.
Ушкалова подчеркнула, что когда страна занимает значительную долю на рынке, любые ограничения поставок или ожидания о них вызывают рост цен. Этот рост в компенсирует падение объемов.

Эксперт объяснила, что в таких условиях формальная эффективность санкций противоречит стратегической эффективности, которая направлена на снижение доходов от экспорта. Это, по мнению экономистов, объясняет провал санкций и отсутствие существенного ущерба для России.


Исследование указывает, что обычные ограничения поставок вызывают противоположный эффект: мировые цены поднимаются, и экспортные доходы увеличиваются. Из-за этого Европейский союз (ЕС) вынужден был корректировать санкции, чтобы уменьшить не только поставки, но и доходы. Например, был установлен потолок цен на нефть и газ.

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Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 реформах экономики
Милей подписал указ о более 300 реформах по либерализации экономики Аргентины
21 декабря 2023, 05:13

Фото: iStock/HStocks

Аргентинский президент Хавьер Милей подписал указ, включающий более 300 реформ, направленных на либерализацию национальной экономики, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что основная цель этих реформ — начать процесс реструктуризации Аргентины, восстановить свободу и устранить множество препятствий, замедляющих экономический рост страны.

Среди мер, на которые делается акцент, Милей назвал приватизацию, открытие экспорта и отказ от ценового регулирования.

Однако президент отметил, что эти изменения — лишь начало пути. Он заявил о скором созыве чрезвычайного заседания парламента, на котором будут представлены значительные пакеты экономических законопроектов.

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Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки
«Известия»: семьям с детьми предоставят до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
21 декабря 2023, 04:11

Фото: istock / gopixa

В России готовят законопроект, который предполагает предоставление семьям финансовой поддержки в размере до 1,8 миллиона рублей для погашения ипотеки при рождении первого и последующих детей, сообщает «Известия».
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил необходимость стимулировать многодетность в обществе. По его словам, введение механизма частичного погашения жилищных кредитов при рождении детей может стать эффективным инструментом в этом направлении.

По согласованному законопроекту, родители смогут получить выплаты в размере 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего. Таким образом, общая сумма поддержки для семей с детьми может достигать 1,8 миллиона рублей для погашения ипотечного кредита.

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ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников
WSJ: ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников
21 декабря 2023, 03:40

Фото: iStock/e-crow

ХАМАС отклонил предложение Израиля о новом обмене заключенными, утверждает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных египетских чиновников.
По информации издания, ХАМАС отказался от прекращения боевых действий. Автор статьи подчеркнул, что движение не приняло предложение Израиля о временном прекращении боев на одну неделю в обмен на освобождение нескольких десятков заключенных.

Представители движения утверждают, что ХАМАС не будет рассматривать вопрос освобождения израильских заключенных до установления полного прекращения огня. По мнению израильских чиновников, ХАМАС, вероятно, стремится добиться более серьезных компромиссов со стороны Израиля. Планировалось, что в рамках предлагаемой сделки Израиль освободит 40 заключенных.

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#мобилизация
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Сенатор Шумер: Республиканцы не хотят помогать Украине из-за «призрака Трампа»
21 декабря 2023, 03:21

Фото: сайт Кремля

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что экс-президент США Дональд Трамп обладает авторитетом среди республиканцев в американском сенате. Поэтому вопрос состоит в том, захотят ли они поддержать законопроект о помощи Киеву, понимая, что такой шаг спровоцирует «отвратительные и злобные» нападки со стороны политика, добавил Шумер.
«Перед их центристами стоит дилемма. Они знают, что это правильный поступок — передать помощь Украине. И они знают, что мы должны что-то сделать из-за ситуации с мигрантами на границе. И мы готовы идти им навстречу по многим вопросам. Но у них также есть призрак Дональда Трампа», — цитирует лидера демократов Politico.

По его словам, пять республиканцев твёрдо решили поддержать выделение помощи Украины, пятнадцать намерены проголосовать против, а оставшиеся 29 конгрессменов рискуют попасть под влияние Трампа.

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Симоньян высказалась о развитии экономики России в условиях СВО
Главред RT Симоньян: Россия не почувствовала невыносимую тяжесть из-за СВО
21 декабря 2023, 02:15

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

В эфире «России 1» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия в период специальной военной операции не испытала на себе такой невыносимой тяжести жизни, какой настаивал Запад.
По ее словам, экономика страны продолжает развиваться, а доходы населения растут. Она отметила, что Россия не переживает тяжелых моментов, о которых намекали западные страны, и не переключила свою экономику на военный путь, чтобы граждане почувствовали серьезные трудности.

Симоньян подчеркнула, что Запад стремился сделать жизнь в России беднее, однако по ее мнению, сейчас граждане РФ живут не хуже, чем ранее. Она выразила убеждение, что страна движется в правильном направлении.

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Байден: Очевидно, что Трамп является «мятежником»
21 декабря 2023, 01:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Американский лидер Джо Байден назвал экс-президента Дональда Трампа мятежником, так как тот поддержал штурм Конгресса в январе 2021 года. Об этом пишет ТАСС.
Так президент США ответил на вопрос журналистов, считает ли он Трампа «мятежником». Байден подчеркнул, что, на его взгляд, «это очевидно».

«Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — цитирует агентство слова действующего президента.

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#трамп
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В США призвали ввести всеобъемлющие санкции против российского энергосектора
Конгрессмены США призвали ввести всеобъемлющие санкции против энергосектора РФ
21 декабря 2023, 01:44

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Члены Палаты представителей США призвали Белый дом ввести всесторонние санкции против энергетического сектора России.
Письмо с этим призывом было отправлено Джейку Салливану, советнику президента по национальной безопасности, передает РИА Новости.

В документе подчеркивается, что стратегия установления ценового потолка на российскую нефть оказалась неэффективной и позволяет России продолжать финансирование конфликта на Украине.

Письмо подписали главы разных комитетов, занимающихся национальной и финансовой безопасностью США. Они высказывают мнение о необходимости введения всестороннего режима санкций против энергетического сектора России, который, по их мнению, окажет более значительное воздействие на выгоду от продажи энергоресурсов, включая нефть.

Авторы письма ссылались на опыт санкций США в отношении других стран, таких как Иран и Венесуэла, подчеркивая, что текущее руководство Белого дома не предпринимало попыток установления ценового потолка для любой из этих стран.

Они также высказали недоумение по поводу запроса дополнительного финансирования для Украины со стороны Белого дома, в то время как Россия продолжает выделять средства для своих военных нужд.

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Сенат США ушёл на каникулы
Сенат США ушёл на каникулы, но продолжит консультации по помощи Украине
21 декабря 2023, 01:28

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что верхняя палата не планирует проводить никаких голосований до нового года, однако продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях на некоторые цели, включая нужны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что соответствующий вопрос администрации Соединённых Штатов забуксовал в конгрессе, где республиканцы потребовали в обмен согласовать радикальную реформу погранично-миграционной политики.

«Голосований в этом году больше не будет, но не стоит заблуждаться: зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва для достижения договоренности о дополнительном финансировании, критически значимом для национальной безопасности», — цитирует агентство слова Шумера в ходе выступления в сенате.

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#украина
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Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России
Президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании России
21 декабря 2023, 01:21

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о необходимости продолжения помощи Киеву со стороны Брюсселя, даже если позиция Вашингтона изменится.
Он подчеркнул, что для Европейского союза это дело собственной безопасности, сообщило телеканал France 5.

По словам Макрона, поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов в 2024 году. Он выразил убеждение в способности Евросоюза оказывать поддержку Киеву и независимо от позиции США.

Однако он отметил, что некоторые европейские страны высказывают сомнения относительно выделения финансовых средств на это направление.

«Вопрос касается европейской безопасности. Даже если американцы изменили бы свою позицию, это вопрос суверенитета Европы и ее способности самостоятельно определять свое будущее», — подчеркнул президент.

Он также признал, что Европа испытывает сложности со сдерживанием России и что попытки оказать давление на Москву оказались неэффективными.

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