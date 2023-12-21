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В эфире «России 1» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия в период специальной военной операции не испытала на себе такой невыносимой тяжести жизни, какой настаивал Запад.
Симоньян подчеркнула, что Запад стремился сделать жизнь в России беднее, однако по ее мнению, сейчас граждане РФ живут не хуже, чем ранее. Она выразила убеждение, что страна движется в правильном направлении.
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