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Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в подрывах «Северных потоков», заявил, что этот акт принес пользу Германии. В интервью Der Spiegel он назвал взрывы «актом освобождения», который, по его словам, защитил Германию от шантажа.
Червинский отметил, что в условиях военного времени «Северные потоки» являются военной целью, а их подрыв был законным действием. Также он подчеркнул, что этот шаг позволил лишить Германию зависимости от российского газа.
Ранее Der Spiegel сообщал, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года организовала группа гражданских лиц. Руководил диверсией Червинский, а исполнителями стали украинские водолазы, не связанные с силовыми структурами Украины.
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Мария Моисеева