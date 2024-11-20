На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»

Валерий Залужный
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Об этом сообщает Der Spiegel.
Уточняется, что планируемая операция провалилась. Причину провала издание не сообщает.
Согласно информации источника, выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну Североатлантического альянса (НАТО). Также экс-главком украинской армии не согласовал операцию с Владимиром Зеленским, так как Залужный не доверял ему и его окружению.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Согласно информации источника, выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну Североатлантического альянса (НАТО). Также экс-главком украинской армии не согласовал операцию с Владимиром Зеленским, так как Залужный не доверял ему и его окружению.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Екатерина Коршунова