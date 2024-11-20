ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина ФРГ Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года и приехавшего из Польши для совершении новой диверсии на объекте энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что Гайдука задержали при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши для организации новой диверсии. В его машине силовики обнаружили 0,5 л жидкого взрывчатого вещества.
Задание обвиняемый получил от гражданина Украины Жорова Александра, который проживает в Германии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гайдука заключили под стражу.
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