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Участник движения «Другая Украина», бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что готовность Киева к диалогу с Москвой через посредников связана с неудачами ВСУ на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Килинкарова, для урегулирования конфликта важен прямой диалог Киева и Москвы. Бывший депутат Рады подчеркнул, что «перелом произошел после глобального саммита» в Швейцарии, итогом которого, по его словам, стало принуждение предводителя киевского режима к смене позиции по переговорам.
Килинкаров отметил, что в настоящее время идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с РФ не напрямую. Он заключил, что Киев избегает прямого диалога, чтобы это не выглядело как поражение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Килинкаров отметил, что в настоящее время идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с РФ не напрямую. Он заключил, что Киев избегает прямого диалога, чтобы это не выглядело как поражение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова