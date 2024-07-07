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Экс-депутат Рады оценил готовность Киева к диалогу через посредников

Экс-депутат Рады: Киев заявляет о готовности к диалогу вследствие военных неудач
07 июля 2024, 13:49
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Участник движения «Другая Украина», бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что готовность Киева к диалогу с Москвой через посредников связана с неудачами ВСУ на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Килинкарова, для урегулирования конфликта важен прямой диалог Киева и Москвы. Бывший депутат Рады подчеркнул, что «перелом произошел после глобального саммита» в Швейцарии, итогом которого, по его словам, стало принуждение предводителя киевского режима к смене позиции по переговорам.

Килинкаров отметил, что в настоящее время идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с РФ не напрямую. Он заключил, что Киев избегает прямого диалога, чтобы это не выглядело как поражение.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Песков объяснил повышенное внимание Запада к встрече Путина и Моди
Песков: на Западе не зря придают значение визиту Моди в Москву
07 июля 2024, 14:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пристальное внимание западных СМИ к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву объясняется большим значением данного визита. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают в "Известиях".
«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение», — заявил пресс-секретарь.

Визит главы Индии состоится 8-9 июля. Об этом писали многие западные СМИ. Газета The Economic Times посчитала, что в основном встреча будет направлена на обсуждение создания быстрой денежной системы переводом между странами. Bloomberg сообщило, что переговоры глав двух государств в основном сведутся к военным вопросам и налаживанию ядерного энергетического партнерства.

В Кремле детали будущих переговоров не разглашали. Повестка встречи обещает быть масштабной и основные вопросы коснутся перспектив развития взаимоотношений двух государств, пояснил Песков.

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#индия
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Послы Украины раскритиковали болгарское правительство за предложение о мире
Украинские послы осудили предложение Болгарии начать мирные переговоры
07 июля 2024, 14:05

Фото: IStock/sergeyryzhov

Посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра технического правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на предстоящем саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook*.
В диппредставительстве призвали высших должностных лиц Болгарии не использовать тему конфликта в политических целях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным, что на Украине также осудили. В ЕС назвали этот визит предательством, а Германия даже потребовала снять Венгрия с поста председателя Совета ЕС. Сам Орбан объяснил свою встречу с Путиным продолжением «мирного пути» конфликта.

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В Совфеде раскрыли возможного заказчика взрыва «Северных потоков»
Сенатор Джабаров счел США возможным заказчиком взрыва «Северных потоков»
07 июля 2024, 12:47

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

США могут быть заказчиком взрывов российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, американские власти понимали, что из-за российских поставок топлива европейский рынок практически закрыт. Второй «северный поток» увеличил бы зависимость от РФ, посчитали в США.

Парламентарий отметил, что Вашингтон всегда предпринимал действия, которые направлены против РФ,и добавил, что американский газ, который попытались «пропихнуть» на рынок,неспособен соревноваться с российским. Кроме того, его цена существенно выше.


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В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС
Посол Моргулов: страны БРИКС активно участвуют в формировании мировой повестки
07 июля 2024, 12:15

Фото: iStock/chrisman

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Об этом Моргулов сообщил на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине, передает РИА Новости.
По словам посла, совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, которая основывается на уважении пути развития друг друга, а также учете интересов. Моргулов отметил, что отсутствие доминирующей силы в БРИКС помогает странам-участницам находить точки соприкосновения и решения трудных вопросов.

Он заключил, что, согласно предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в государствах БРИКС в текущем году остаются значительно выше среднемировых.

Напомним, ​ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.

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#россия
#экономика
#политика
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США резко нарастили импорт беспилотников из ЕС
РИА Новости: в мае США в пять раз нарастили импорт беспилотников из Евросоюза
07 июля 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Chesky_W

В мае текущего года США резко увеличили импорт беспилотных летательных аппаратов из Евросоюза. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
С сентября прошлого года импорт дронов был увеличен до 1,2 миллиона долларов и стал максимальным. За аналогичный период прошлого года импорт дронов из ЕС увеличился в пять раз. Примечательно, что до июня 2022 года США не закупали дроны у Евросоюза.

Прежде сообщалось, что российская система «научилась» сбивать дроны противника с помощью сетки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#дроны
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Во Франции начался второй тур голосования в парламентских выборах
07 июля 2024, 11:01

Фото: istock / SimonLukas

​Голосование второго тура выборов в нижнюю палату парламента стартовало во Франции, пишет ТАСС.
По результатам голосования определится, станет ли правящей партией оппозиционное объединение, возглавляемое Марин Ле Пен.

На фоне выборов в стране возможны массовые беспорядки, предупреждает французское МВД.

К возможному усугублению ситуации уже готовятся парижские магазины: в них витрины заколачивают досками и прячут под листами металла. Результаты голосования будут объявлены после закрытия избирательных участков. Предварительно, партия Марин Ле Пен стала лидером, набрав набрала 33,15% голосов.

Партия действующего президента страны Эммануэля Макрона замкнула тройку лидеров, заручившись поддержкой 20,04% избирателей.

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#мвд
#магазины
#страны
#партия
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Додик высказался о вступлении Боснии и Герцеговины в НАТО
Додик: Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
07 июля 2024, 10:47

Фото: сайт Кремля

Президент республики Сербской Милорад Додик сообщил изданию РИА Новости, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО.
Соответствующее согласие, по словам главы государства, не может быть и не будет достигнуто. Свою позицию Додик объяснил тем, что сербы не позволят себе забыть страдания невинных мирных граждан, поэтому согласие на вступление в
Североатлантический альянс Боснии и Герцеговины дано не будет.

Прежде Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запад
#сербия
#нато
#политика
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В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам
Sohu: отказ России от предложений Японии по Курилам связан с нацбезопасностью
07 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китайское издание Sohu опубликовало статью, выражающую удивление по поводу реакции президента РФ Владимира Путина на предложение Японии по Курильским островам.
Уточняется, что Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, однако Путин ответил отказом. Согласно информации источника, на первый взгляд Токио предложило Москве заманчивую сделку. При этом она должна была способствовать нормализации отношений двух государств.

Однако если бы Россия согласилась на предложение Японии, то она могла бы поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание отметило, что события сегодняшнего дня показали дальновидность главы российского государства в вопросе Курил.

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#россия
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#безопасность
#япония
#путин
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«Повесил Конституцию в туалете»: экс-нардеп Рады обвинил Зеленского в намерении уволить Шмыгаля
Экс-нардеп Мосийчук считает, что Зеленский может уволить премьера Шмыгаля
07 июля 2024, 09:26

Украинский лидер Владимир Зеленский может снять с должности премьер-министра страны Дениса Шмыгаля несмотря на то, что Конституция Украины запрещает это делать во время действующего в стране военного положения. Таким предположением поделился бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* на своей странице в социальной сети.
Мосийчук* уверен, что президент Украины пренебрежет основным законом государства и уволит премьера, что фактически будет означать отставку кабинета министров.

«Президент Зеленский еще до того, как перешёл в разряд граждан, повесил Конституцию на гвоздь у себя в туалете. Он узурпировал власть, не проводит выборы», – обратил внимание бывший нардеп.

Прежде премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб в энергетике Украины не получается устранить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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*Внесен в реестр террористов и экстремистов
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