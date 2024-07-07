В США раскрыли готовую на переговоры с Россией замену Зеленскому

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского, чтобы решить вопрос урегулирования конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judgung Freedom.
Он считает, что главнокомандующий может согласиться начать переговоры с Россией.
Ранее Зеленский заявлял, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и согласовании предложения с Киевом.
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«Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем"», – отметил эксперт, добавив, что Сырский обладает достаточным авторитетом и политическим весом для подобного действия.
Ранее Зеленский заявлял, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и согласовании предложения с Киевом.
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Александр Климов